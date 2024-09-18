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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 Devam Ediyor

MSB, Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan yeni görüntüleri paylaştı. Tatbikat, güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:46
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 Devam Ediyor

MSB'den Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Bakanlık, bu tatbikatın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Tatbikatın Amaçları

Bu tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlamakta.

Bakanlık, tatbikat sırasında elde edilen görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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