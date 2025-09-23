Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Şehitkamil Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesi hazırlık ve 1. sınıf üniversite öğrencilerine karşılıksız 20.000 TL burs verecek. Başvurular sehitkamil.bel.tr'de başladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:50
Okul masraflarının yükseldiği dönemde Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesi üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir destek paketi açıkladı.

Şehitkamil Belediyesi Burs Desteği

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği önemi bir kez daha göstererek, bu yıl üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine karşılıksız 20.000 TL verileceğini duyurdu.

Program kapsamında şartları sağlayan her öğrencinin hesabına toplamda 20.000 TL yatırılacak. Başkan Yılmaz, ödemelerin öğrencilerin dönemlik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için planlandığını belirterek, "Öğrencilerimize bu desteği iki eşit taksitte sunacağız. Güz ve bahar dönemlerinin başında hesaplarına 10'ar bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL'lik bir kaynak aktarımı gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Başvuru Ekranı Açıldı

Geçen yıl başlatılan ve ilgi gören eğitim desteğini bu yıl daha da güçlendirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, başvuru sürecinin başladığını müjdeledi. Destekten faydalanmak isteyen hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, başvurularını sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden online olarak tamamlayabilirler.

3. ve 4. Sınıflara Yönelik Duyuru

Başkan Yılmaz yalnızca yeni başlayanları değil, ara sınıflardaki başarılı öğrencileri de düşündüklerini belirterek, üst sınıflara yönelik ayrı bir müjde hazırlığında olduklarını ifade etti. Yılmaz, "Geçtiğimiz sene bizden destek alan ve bu yıl sınıflarını başarıyla geçen öğrencilerimiz ile bu yıl 3. ve 4. sınıfta okuyacak olan başarılı gençlerimiz için de çok yakında güzel bir haberimiz olacak. Gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı yakından takip etmeye devam etsinler," diyerek takip çağrısında bulundu.

