Semih Balaban Mutlu Mahallesi'nde: Yunusemre'de İhtiyaçlar Yerinde Tespit Edildi

Başkan Semih Balaban, Mutlu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak mahalle ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:57
Semih Balaban Mutlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mutlu Mahallesi'nde esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek mahallenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret ekibi ve mahalle turu

Ziyaretine Mutlu Mahalle Muhtarı İsmail Barmaksız ile başlayan Başkan Balaban'a; Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ve birim müdürleri eşlik etti. Mahalle esnafını gezerek "hayırlı işler" dileyen Başkan Balaban, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Öncelikler ve yerinde tespit

Yunusemre'deki 87 mahallenin tamamını düzenli olarak ziyaret eden Başkan Balaban, incelemelerde Muhtar Barmaksız ile görüş alışverişinde bulunup mahallede öncelikli olarak çözülmesi gereken konular hakkında bilgi aldı.

"Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz"

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Semih Balaban, bu ziyaretlerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Her mahallemizin ihtiyacı farklı ve biz de bu ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verebilmek için sahadayız. Mutlu Mahallemizde de hem mevcut talepleri dinledik hem de yapılması gerekenleri yerinde görme fırsatı bulduk. Amacımız; Yunusemre’nin tüm mahallelerinde yaşam kalitesini eşit şekilde yükseltmek. Sorunları masa başından değil, vatandaşımızla omuz omuza çözmeye devam edeceğiz."

