Senatör Sanders: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

BM bağımsız komisyonunun raporuna atıfla ilk kez 'soykırım' tanımı

ABD'li Yahudi Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ilk kez açıkça "soykırım" olarak nitelendirdi. Sanders, yaptığı yazılı açıklamada bu değerlendirmeye Birleşmiş Milletler'in atadığı bağımsız komisyonun vardığı sonucun ışığında katıldığını belirtti.

Sanders, açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzman komisyonunun "Gazze'de soykırım yaşanıyor" sonucuna ulaştığını ve kendisinin de aynı fikirde olduğunu ifade etti. Senatör, birçok hukuk uzmanının da İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım tanımına uyduğu yönünde tespitlerde bulunduğunu aktardı.

Sanders ayrıca, Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği gibi kuruluşların İsrail'in Gazze'deki uygulamalarının soykırımın yasal tanımına uyduğunu tespit ettiğini vurguladı. Açıklamada, Soykırım Sözleşmesi'ndeki kriterlere göre Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin açık olduğu ifade edildi.

Senatör, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 65 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve bu ölümler arasında en az 18 bin çocuğun bulunduğunu kaydetti. Ayrıca son iki yılda, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye verilen insani yardım miktarını ciddi şekilde sınırladığı ve BM ile yardım kuruluşlarının çalışmalarına engeller çıkardığını belirtti.

Sanders, İsrail'in çok sayıda basın mensubunu da hedef aldığını ifade ederek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Niyet açıktır. Sonuç kaçınılmazdır, İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır."