Senatör Sanders: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

ABD'li Senatör Bernie Sanders, BM bağımsız komisyonunun bulgularına atıfla İsrail'in Gazze'deki eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdi; yaklaşık 65 bin kişi öldü.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:24
Senatör Sanders: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

Senatör Sanders: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

BM bağımsız komisyonunun raporuna atıfla ilk kez 'soykırım' tanımı

ABD'li Yahudi Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini ilk kez açıkça "soykırım" olarak nitelendirdi. Sanders, yaptığı yazılı açıklamada bu değerlendirmeye Birleşmiş Milletler'in atadığı bağımsız komisyonun vardığı sonucun ışığında katıldığını belirtti.

Sanders, açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzman komisyonunun "Gazze'de soykırım yaşanıyor" sonucuna ulaştığını ve kendisinin de aynı fikirde olduğunu ifade etti. Senatör, birçok hukuk uzmanının da İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım tanımına uyduğu yönünde tespitlerde bulunduğunu aktardı.

Sanders ayrıca, Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği gibi kuruluşların İsrail'in Gazze'deki uygulamalarının soykırımın yasal tanımına uyduğunu tespit ettiğini vurguladı. Açıklamada, Soykırım Sözleşmesi'ndeki kriterlere göre Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin açık olduğu ifade edildi.

Senatör, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 65 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve bu ölümler arasında en az 18 bin çocuğun bulunduğunu kaydetti. Ayrıca son iki yılda, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'ye verilen insani yardım miktarını ciddi şekilde sınırladığı ve BM ile yardım kuruluşlarının çalışmalarına engeller çıkardığını belirtti.

Sanders, İsrail'in çok sayıda basın mensubunu da hedef aldığını ifade ederek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Niyet açıktır. Sonuç kaçınılmazdır, İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır."

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Aydın Germencik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Tutuklama
3
Kurtulmuş: 'Üçüncü göz burasıdır' — Komisyon pozitif barışta kararlı
4
Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi
5
İmralı'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Kabirleri Vefa Anıtı'na Dönüştürüldü
6
Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı
7
Bolsonaro'ya Erken Evre Cilt Kanseri Teşhisi: Ev Hapsinde Tedaviye Başlandı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa