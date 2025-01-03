Senegal'de Şefkat Yolu Derneği, Regaip Kandili'ni Kutladı

Şefkat Yolu Derneği'nden Anlamlı Kutlama

Senegal'de faaliyet gösteren Şefkat Yolu Derneği, Regaip Kandili dolayısıyla özel bir program düzenledi. Etkinlik, Dakar Ulu Cami kampüsünde bulunan Senegal-Türkiye Dostluk Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Türk Vatandaşları Bir Araya Geldi

Programa, kentte yaşayan Türk vatandaşlarının katılmasıyla anlam kazandı. Yemek ikramıyla başlayan etkinlikte, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu ve Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü Abdullah Akgül, Regaip Kandili’nin manevi değerleri hakkında katılımcılara konuşmalar yaptı.

Filistin ve İslam Alemi İçin Dualar

Etkinlikte ayrıca, Filistin ve tüm İslam alemi için özel dualar edildi. Katılımcılar, manevi bir atmosfer içinde bu özel günün anlamını paylaştı ve birliktelik hissetti.

Küçük Hafızlardan İlahiler

Program, küçük hafızlık öğrencilerinin seslendirdiği ilahilerle devam etti. Bu manevi anlar izleyenleri derinden etkiledi. Etkinlik sonunda, misafirlere Kur'an-ı Kerim hediye edilerek günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.