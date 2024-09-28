Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı

Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırı Soruşturması Devam Ediyor

Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında, soruşturma kapsamındaki gelişmeler devam ediyor.

5 Şüpheli İçin Yakalama Kararı

Saldırının ardından iki zanlının gözaltına alınmasının ardından, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 5 şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında, saldırıda motosikleti kullanan O.M ile silahla ateş eden O.D. ve M.A. dahil olmak üzere I.T. ve M.A. hedef alındı.

Emniyet Ekipleri Çalışmalara Başladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, belirtilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili detaylar paylaştı. Yerlikaya, "Beykoz ilçe Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, motosikletin olay yerindeki bir araçla birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. Yakalama çalışmaları sürüyor" dedi.

Yerlikaya, ayrıca yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. isimli şahısların yakalandığını, motosikleti kullanan O.M. ve ateş eden O.D. için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadesini kullandı.