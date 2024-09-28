DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.239,18 0,41%

Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 kişiye yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:45
Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Hakkında Yakalama Kararı

Serhat Akın'a Yönelik Silahlı Saldırı Soruşturması Devam Ediyor

Beykoz'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında, soruşturma kapsamındaki gelişmeler devam ediyor.

5 Şüpheli İçin Yakalama Kararı

Saldırının ardından iki zanlının gözaltına alınmasının ardından, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı 5 şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında, saldırıda motosikleti kullanan O.M ile silahla ateş eden O.D. ve M.A. dahil olmak üzere I.T. ve M.A. hedef alındı.

Emniyet Ekipleri Çalışmalara Başladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, belirtilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili detaylar paylaştı. Yerlikaya, "Beykoz ilçe Kavacık Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, motosikletin olay yerindeki bir araçla birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. Yakalama çalışmaları sürüyor" dedi.

Yerlikaya, ayrıca yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. isimli şahısların yakalandığını, motosikleti kullanan O.M. ve ateş eden O.D. için de çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
2
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Dahiye, Bekaa Vadisi ve Suriye Sınırı Hedef Alındı
3
İran, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümünü Takiben 5 Gün Ulusal Yas İlan Etti
4
Osmaniye'de Yaşlı Adamın Darbedilmesi Olayında Bir Zanlı Tutuklandı
5
Fethiye'de Lüks Yat 'White Rose Of Drachs' Yakıt İkmali Yaptı
6
Kastamonu'da Feci Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı'nı Ağırladı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek