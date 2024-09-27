DOLAR
34,18 -0,13%
EURO
38,21 0,16%
ALTIN
2.936,44 -0,11%
BITCOIN
2.223.265,08 -0,49%

Serhat Akın Beykoz'da Silahlı Saldırıya Uğradı

Eski milli futbolcu Serhat Akın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 01:45
Serhat Akın Beykoz'da Silahlı Saldırıya Uğradı

Serhat Akın'a Beykoz'da Saldırı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, Kavacık Mahallesi’ndeki Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Akın, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akın'ın Sağlık Durumu İyi

Ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal Medya Paylaşımı

Akın, sosyal medya hesabından yaralanma anına ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde ifade etti.

Polis ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili resmi bir soruşturma açıldı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda...

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
2
İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Kahvehaneye Girdi, 3 Yaralı
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişmeler! Yeni Kamera Kayıtları Ortaya Çıktı, 3 Amcanın Evi Arandı
4
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Çarpıcı Açıklamaları
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Etiyopya ve Somali İle Görüşmeler Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Mevkidaşı Antony Blinken ile Görüştü

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!