Serhat Akın Beykoz'da Silahlı Saldırıya Uğradı

Serhat Akın'a Beykoz'da Saldırı
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın Detayları
Olay, Kavacık Mahallesi’ndeki Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Akın, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Akın'ın Sağlık Durumu İyi
Ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sosyal Medya Paylaşımı
Akın, sosyal medya hesabından yaralanma anına ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde ifade etti.
Polis ve Soruşturma Süreci
Olayın ardından polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili resmi bir soruşturma açıldı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.