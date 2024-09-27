Serhat Akın Beykoz'da Silahlı Saldırıya Uğradı

Serhat Akın'a Beykoz'da Saldırı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, Kavacık Mahallesi’ndeki Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak’ta meydana geldi. Akın, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Akın'ın Sağlık Durumu İyi

Ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sosyal Medya Paylaşımı

Akın, sosyal medya hesabından yaralanma anına ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde ifade etti.

Polis ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili resmi bir soruşturma açıldı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.