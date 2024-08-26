Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Seydikemer'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Seydikemer'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:15
Seydikemer'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Seydikemer'de Trajik Bir Kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kontrolden çıkan bir otomobil alışveriş yapan bir kadına çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Çaltılar Mahallesi'nde gerçekleşti. Duran E. yönetimindeki 48 RV 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, manav önünde alışveriş yapan 37 yaşındaki Gürcistan uyruklu Lena Asaturıan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole düştü.

Yardım Çalışmaları

Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı Lena Asaturıan ile otomobilde bulunan H. E. ve D. S., ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Asaturıan kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!