Seydikemer'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Seydikemer'de Trajik Bir Kaza

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kontrolden çıkan bir otomobil alışveriş yapan bir kadına çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Çaltılar Mahallesi'nde gerçekleşti. Duran E. yönetimindeki 48 RV 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, manav önünde alışveriş yapan 37 yaşındaki Gürcistan uyruklu Lena Asaturıan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole düştü.

Yardım Çalışmaları

Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı Lena Asaturıan ile otomobilde bulunan H. E. ve D. S., ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Asaturıan kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.