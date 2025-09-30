Sezai Temelli: Trump'ın Gazze Planı 'Her Şeyiyle Mükemmel Değil ama Çatışmanın Sonlanması Açısından Önemli'

DEM Parti Grup Başkanvekili Meclis'te Konuştu

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni yasama dönemine ilişkin beklentilerini ve uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerini paylaştı.

"Bu yasama yılı artık geçmişin hastalıklarından kurtulmak zorundadır." diyen Temelli, demokratik teamülleri merkeze alan, kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip çıkan ve denge-denetleme mekanizmalarını içselleştiren bir Meclis talep etti.

Temelli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu plana ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Her şeyiyle mükemmel, yeterli bir anlaşma değildir, bunu biliyoruz. Sadece çatışmanın sonlanması açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Filistin halkının bir an önce bu şiddet girdabından kurtulmasını istediklerini vurgulayan Temelli, "bir an önce silahların susması, İsrail'in bu soykırıma ve katliama son vermesi" gerektiğini yineledi ve bunun en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Temelli, barış anlaşmasının ardından kalıcı çözümler üretilmesinin ancak Filistin halkının gerçek anlamda muhatap alınmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Fakat sonrasında Filistin halkının kendi kaderini belirleyeceği çözümlerin üretilmesi ancak ve ancak oradaki Filistin halkının gerçek anlamda muhatap olmasıyla mümkündür."

Son olarak Temelli, Dışişleri Bakanlığını süreci yakından izlemeye ve "doğru bir yerden inisiyatif almaya" davet etti.