Şi Cinping, Kazan'da BRICS Zirvesi'ne Katılacak

Şi Cinping, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne katılma kararı aldı. Bu, Şi'nin, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Rusya'ya yaptığı ikinci ziyaret olacak.

Daveti Kabul Etti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştireceği belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, eylül ayında St. Petersburg'da Putin ile görüşmesinde, Şi'nin zirveye katılımını onayladığını ifade etti. Ayrıca, zirve süresince Putin ve Şi arasında ikili görüşmenin de yapılacağı duyuruldu.

Jeopolitik Gerçekler ve Yakınlaşma

Son dönemde Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin arttığı ve Asya-Pasifik'teki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Rusya ile daha yakın bir ilişki kurma çabası dikkat çekiyor. Bu iki ülke, ilişkilerini "kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor ve uluslararası meselelerde sık sık birbirlerini destekliyor.

Uluslararası İşbirliği Platformlarında Birlikte

Çin ve Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliği yapıyor. Bu işbirlikleri, Batılı müttefiklerin, Pekin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda destek verme konusundaki tavrını eleştirdiği bir dönemle çakışıyor.