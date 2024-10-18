DOLAR
34,27 -0,52%
EURO
37,17 -0,3%
ALTIN
2.980,51 -0,93%
BITCOIN
2.329.174,83 -1,5%

Şi Cinping, Kazan'da BRICS Zirvesi'ne Katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılacak, Rusya ile ilişkiler güçleniyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:30
Şi Cinping, Kazan'da BRICS Zirvesi'ne Katılacak

Şi Cinping, BRICS Zirvesi için Rusya'ya gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da gerçekleştirilecek BRICS Zirvesi'ne katılma kararı aldı. Bu, Şi'nin, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Rusya'ya yaptığı ikinci ziyaret olacak.

Daveti Kabul Etti

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştireceği belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, eylül ayında St. Petersburg'da Putin ile görüşmesinde, Şi'nin zirveye katılımını onayladığını ifade etti. Ayrıca, zirve süresince Putin ve Şi arasında ikili görüşmenin de yapılacağı duyuruldu.

Jeopolitik Gerçekler ve Yakınlaşma

Son dönemde Çin'in, ABD ile jeopolitik rekabetin arttığı ve Asya-Pasifik'teki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Rusya ile daha yakın bir ilişki kurma çabası dikkat çekiyor. Bu iki ülke, ilişkilerini "kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımlıyor ve uluslararası meselelerde sık sık birbirlerini destekliyor.

Uluslararası İşbirliği Platformlarında Birlikte

Çin ve Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda işbirliği yapıyor. Bu işbirlikleri, Batılı müttefiklerin, Pekin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda destek verme konusundaki tavrını eleştirdiği bir dönemle çakışıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarın e-YDS Sınavı 4 İlde Düzenlenecek
2
Zigana Dağı'nın Sonbahar Güzellikleri
3
Uluslararası Siber Casusluk Operasyonu: 20 Tutuklama
4
37 İl Genelinde Otomobil Dolandırıcılığı Operasyonu
5
ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı
6
Venezuela'da Hükümet Karşıtı Faaliyet İddiasıyla 5 Yabancı Gözaltına Alındı
7
Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak