Şi Cinping ve Biden'dan Tayvan Üzerine Sert Mesajlar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede, Tayvan sorununa dikkati çekerek, Pekin'in diplomasi anlayışındaki "kırmızı çizgileri" yineledi.

Tayvan Sorunu ve Kırmızı Çizgiler

Görüşmenin detaylarını Çin Dışişleri Bakanlığı paylaştı. Buna göre, Şi, Tayvan’ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetlerin, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrar ile bağdaşmadığını vurguladı. "Eğer ABD tarafı, Tayvan Boğazı'nde barış ve istikrarı koruma konusunda samimiyse, Tayvan lideri Lai Ching-te ve Demokratik İlerici Parti (DPP) otoriteleriyle ilgili gerçeği görmelidir" ifadesinde bulundu.

Ekonomik İlişkiler ve Güvenlik

Şi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süregelen ekonomik ve ticari ilişkilerin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin halkının kalkınma hakkını göz ardı etmenin mümkün olamayacağını ifade ederken, ulusal güvenliğin aşırı genişletilip diğer ülkeleri tehdit etmemesi gerektiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi ve Stratejik Güvenlik

Güney Çin Denizi'nde yaşanan ihtilaflar üzerine de değerlendirmelerde bulunan Şi, ABD’nin müdahalede bulunmaması gerektiğini belirtti. "Diğer kıyıdaş ülkelerle olan egemenlik ihtilaflarını yönetmenin en iyi yolu diyalogdur" dedi.

Tukidides Tuzağı Üzerine Değerlendirmeler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Graham Allison’ın "Tukidides Tuzağı" terimine atıfta bulunan Şi, bu durumu tarihsel bir kaçınılmazlık olarak görmediğini dile getirdi. "Yeni bir Soğuk Savaş'a neden olunmamalıdır," şeklinde konuştu. İki ülkenin birbirine eşit davranması gerektiğini vurgulayan Şi, Çin'in çevrelenmeye çalışılmasının da akıl dışı bir strateji olduğuna dikkat çekti.

ABD ve Çin, son yıllarda ticaretten ekonomik güvenliğe ve teknolojik rekabete kadar birçok alanda gergin ilişkiler sürdürmekte, başta Tayvan sorunu olmak üzere çok sayıda anlaşmazlık yaşamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.