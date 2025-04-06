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Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İnecek: Soğuk Hava Geliyor

Yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların 4-10 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava etkisini gösterecek.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:40
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına İnecek: Soğuk Hava Geliyor

Sıcaklıklar Düşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına ineceğini açıkladı.

Soğuk Hava Geliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı kesimlerde sıcaklıkların 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece düşmesi bekleniyor.

Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Zirai Don Riski

Ayrıca, Marmara'nın güneydousu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

Sıcaklık Beklentileri

Yapılan tahminlere göre en düşük sıcaklıkların ülke genelinde şu şekilde olması bekleniyor:

  • Ankara: -2°C
  • İstanbul: 2°C
  • İzmir: 5°C
  • Konya: -2°C
  • Antalya: 8°C
  • Bolu: -2°C
  • Samsun: 4°C
  • Trabzon: 3°C
  • Erzurum: -6°C
  • Malatya: -1°C
  • Diyarbakır: 3°C

Bu hafta sonuna yaklaşırken, soğuk hava dalgasının etkilerini hissetmeye başlayacağız. Hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız.

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