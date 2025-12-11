DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Siirt’te Kış Hazırlıkları Tamamlandı: Karla Mücadele Teyakkuzda

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 7/24 görev yapacak ekiplerle yolların açık tutulacağını ve kurumların kış hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:27
Siirt’te Kış Hazırlıkları Tamamlandı: Karla Mücadele Teyakkuzda

Siirt’te Kış Hazırlıkları Tamamlandı: Karla Mücadele Teyakkuzda

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, kentte kış koşullarına karşı kurumların hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kızılkaya, karla mücadele sürecinin kar yağışı, buzlanma, çığ tehlikesi ve yol kapanmaları gibi birden çok unsuru aynı anda yönetmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Ekip ve Araç Dağılımı

Kızılkaya, köy ve ilçe yollarının sürekliliğini sağlamak üzere kurumların hazır bulunduğunu belirterek, İl Özel İdaresi için 7/24 esasına göre görev yapacak ekiplerin oluşturulduğunu söyledi. İl Özel İdaresi adına 47 araç ve 100 personel görevlendirildi. İl merkezinde Siirt Belediyesi tarafından kar temizliği ve buzla mücadele çalışmalarına yönelik 18 araç ve 68 personel ayrıldı. İlçelerde ise her ilçe belediyesinin kendi sorumluluk alanında görev yapacağı kaydedildi.

Karayolları 94. Şube Şefliği, komşu şube şeflikleriyle koordinasyon halinde ana arterlerin ve şehirlerarası yolların açık tutulmasını sağlayacak. Gerektiğinde özel sektöre ait iş makineleri de valilik koordinasyonunda sahaya dâhil edilecek. 2025-2026 kar mücadelesi kapsamında merkez şube ve 4 bakım evinde toplam 27 iş makinası 50 personel görevlendirildi ve 300 ton tuz stoku yapıldı.

Güvenlik, Denetim ve Zorunlu Önlemler

Emniyet ve Jandarma birimleri, buzlanma, yol kapanması ve araç bekletme gibi durumlarda sahada etkin rol alacak; sürücü uyarıları ve teknik denetimler gerçekleştirilecek. Kızılkaya, eksiklikleri bulunan araçların trafiğe çıkışına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca Valiliğin kararı gereği 01 Aralık 2025 - 01 Nisan 2026 tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu kılındı.

Acil Müdahale, İletişim ve Koordinasyon

AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme, Kızılay ve diğer ilgili kurumlar, acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için personel ve araçlarını hazır tutacak. Enerji ve iletişim birimleri olası kesintilere karşı yedek hatlar ve saha ekiplerini hazır hale getirdi. Meteoroloji İl Müdürlüğü ise hava durumu ve riskli meteorolojik olaylara ilişkin uyarıları düzenli paylaşarak kurumları ve vatandaşları bilgilendirecek.

Kurumlar arası iletişimi hızlandırmak amacıyla Siirt İli Karla Mücadele WhatsApp Grubu kurulacak; saha verileri anlık olarak ilgili birimlerle paylaşılacak. Ayrıca 24 saat esasına göre çalışacak kriz merkezleri, tüm kurumlardan gelen verileri eşgüdümlü takip ederek sahadaki ekiplerin etkinliğini artıracak. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA, YOLLARIN SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI İÇİN...

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA, YOLLARIN SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI İÇİN 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK EKİPLERİNİ OLUŞTURULDUĞUNU AÇIKLADI.

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA, YOLLARIN SÜREKLİ AÇIK TUTULMASI İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
5
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı
6
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
7
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?