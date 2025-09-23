Siirt Tillo'da 261 Yıllık Işık Hadisesi Yeniden İzlenildi

Tillo'da ekinoks ritüeli; güneşin ilk ışınları türbeyi aydınlattı

Siirt'in Tillo ilçesinde, 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından inşa edilen ışık düzeneği sayesinde, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi bu yıl da ilgiyle izlendi.

Valilik himayelerinde düzenlenen program, Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle, sabah namazını takiben ilçe meydanında gerçekleştirildi. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı; ardından ilahi dinletisi sunuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, konuşmasında Tillo'nun hem doğal güzellikleri hem de ilmi ve manevi derinliğiyle tarih boyunca önemli bir kültür merkezi olduğunu vurguladı. Kızılkaya, etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne olan vefa borcunu ödemek için inşa ettiği bu muhteşem ışık düzeneği, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir sadakat, saygı ve aşkın nişanesidir. Gün doğumuyla birlikte, güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, hem bir ilim mirasının hem de gönül bağının en güzel örneklerinden biridir."

Kızılkaya, ilçenin ülkenin manevi hazinelerinden biri olduğunu belirterek, bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca bu geleneğin gençleri ilim ve irfan yoluna teşvik etmesini temenni etti.

Katılımcılar, belediye hizmet binasındaki dev ekrandan ve cep telefonlarıyla ışık hadisesini izleyip kaydetmek için bekledi. Tekbir ve salavatlar eşliğinde gerçekleşen olay, saat 06.21'de başladı ve yaklaşık 5 dakika sürdü.

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Işık hadisesinin tarihi arka planı

İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatı üzerine büyük üzüntü yaşamış; bu nedenle hocasının başucuna güneşin doğmasını sağlamak amacıyla yan tarafında kule bulunan bir türbe ile Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında bir tepe üzerine taş duvar inşa ettirmiştir.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin ilk ışınları, duvarın ortasındaki pencereden süzülüp kuledeki aynaya yansıyor; ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye, oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna ulaşıyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek bir süre izlenemez hale geldi. Ancak 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla yeni bir pencere açılarak olay tekrar izlenebilir hale getirildi.

Etkinlik, Tillo'nun hem kültürel hem de bilimsel mirasının canlı bir göstergesi olarak değerlendirildi; katılımcılar bu kadim geleneğin korunması ve yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.