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Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:23
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Festivale Katılımı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı Siirt Uluslararası Kısa Film Festivalinin ödül törenine katıldı. Törende, ülkelerin bağımsızlıkları ve özgürlükleri için genç nesillerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tekin, "Canları pahasına demokrasi ve hukuk devletine sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek hedefindeyiz." dedi.

Festivalin Önemi

Tekin, festivalin Filistin temalı olarak sürdürülmesinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin kalıcı hale getirilmesinin zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, toplumsal dayanışma ve sanatsal ifade açısından bu tür festivallerin önemine dikkat çekti. "Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de Filistin'de yapılan zulme saygı duruşu ile okullarımıza başladık. Bu yıl da 9 Eylül'de bağımsızlık temalı etkinliklerye ile yola çıktık." dedi.

Uluslararası Kuruluşlara Eleştiriler

Bakan Tekin, uluslararası kuruluşların Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız kaldığını, bu durumun ikiyüzlülüğe işaret ettiğini savundu. "Eğer uluslararası metinler dikkate alınıyorsa, o zaman bu metinlerde ciddi sorunlar var." şeklinde konuştu.

Vali Kızılkaya ve Diğer Vekillerin Açıklamaları

Vali Kemal Kızılkaya, sanatın zulme karşı duruşun güçlü bir aracı olduğunu ifade ederek, bu festivalin şehir için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu belirtti. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Filistin'deki zulümlere dikkat çekerek, halkın duyarlılığına ve tepkisine vurgu yaptı.

Yarışma Sonuçları ve Ödüller

Festivale katılan 293 kısa film arasından Reza Mohammadi "The Chair" filmi ile en iyi kısa film ödülünü aldı. "Dilek Kutusu" ile Büşra Baran ve Feyzi Baran ikinci, "Çare" filmi ile Şeyhmus Abik üçüncü oldu. Ayrıca Zahra Arab, "No Cut" filmi ile Siirt-Gazze Kardeşlik Ödülü'ne layık görüldü. Ödüller, festivalin kapanışında takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

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