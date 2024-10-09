DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

Siirt Valisi Kızılkaya'nın Eşi Beyza İlbaş'ın Doğum Gününü Kutladı

Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza'nın 19. doğum gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:46
Siirt Valisi Kızılkaya'nın Eşi Beyza İlbaş'ın Doğum Gününü Kutladı

Şehit Kızının Doğum Günü Kutlaması

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın 19. doğum gününü anlamlı bir şekilde kutladı.

Sürpriz Ziyaret

Valilik sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Nurten Kızılkaya, 2008 yılında Hakkari'de şehit olan Davut İlbaş'ın kızı Beyza'yı ziyaret ederek ona sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Pasta Kesmeye De İhtiyaç Duyuldu

Bu özel günde Kızılkaya, Beyza ile birlikte pasta kesti. 19 yaşına giren Beyza'nın yanında olan Kızılkaya, ona mutlu yıllar dileyerek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Bu tür ziyaretler, şehit aileleriyle dayanışmanın ve onları onurlandırmanın önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı...

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı...

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı...

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
6
İsrail Askerleri Nablus'ta Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak