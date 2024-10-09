Siirt Valisi Kızılkaya'nın Eşi Beyza İlbaş'ın Doğum Gününü Kutladı

Şehit Kızının Doğum Günü Kutlaması

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın 19. doğum gününü anlamlı bir şekilde kutladı.

Sürpriz Ziyaret

Valilik sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Nurten Kızılkaya, 2008 yılında Hakkari'de şehit olan Davut İlbaş'ın kızı Beyza'yı ziyaret ederek ona sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Pasta Kesmeye De İhtiyaç Duyuldu

Bu özel günde Kızılkaya, Beyza ile birlikte pasta kesti. 19 yaşına giren Beyza'nın yanında olan Kızılkaya, ona mutlu yıllar dileyerek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Bu tür ziyaretler, şehit aileleriyle dayanışmanın ve onları onurlandırmanın önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, şehit piyade çavuş Davut İlbaş'ın kızı Beyza İlbaş'ın doğum gününü kutladı.