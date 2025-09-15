Sikorski: Rusya, İHA İhlalleriyle NATO’yu Test Ediyor

Polonya, 10 Eylül ihlallerinin ardından savunma önlemlerini ve uluslararası tepkileri değerlendiriyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın ülke hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal ederek NATO'nun tepkisini test ettiğini söyledi.

The Guardian gazetesine verdiği röportajda Sikorski, ülkesinin hava sahasına 10 Eylül tarihinde giren Rus İHA'larının mühimmat taşıma kapasitesine sahip olduğunu ancak patlayıcı yüklü olmadıklarını belirtti.

Sikorski, bu ihlalin NATO'nun tepkisini tam ölçekli bir yanıt vermeden kademeli olarak tırmandırarak sınamaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Polonya hava savunmasının hazırlıksız olduğu iddialarını reddeden Sikorski, 'İHA'lar hedeflerine ulaşmadı, küçük çaplı maddi hasar oldu, kimse yaralanmadı. Eğer bu Ukrayna'da olsaydı, Ukraynalıların tanımına göre bu yüzde 100 başarı sayılırdı.' diye konuştu.

Sikorski, ihlal sırasında can kaybı yaşansaydı verilecek tepkinin 'çok daha sert' olacağını vurgulayarak, 'Putin gibi bir saldırgan ve yalancıya karşı sadece en sert karşı baskılar işe yarar.' dedi.

Gelecekteki saldırılara karşı savunmayı güçlendirmek üzere Polonyalı anti-İHA timlerinin Ukraynalı operatörlerden eğitim alacağını söyleyen Sikorski, Ukraynalıların Rus İHA'larıyla başa çıkmada daha iyi ekipman ve daha güncel deneyime sahip olduklarını belirtti.

Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump'ın olaya ilişkin 'hata olmuş olabilir' değerlendirmesini kabul etmediğini belirterek, 'Bir ya da iki tanesinin rotadan çıkabileceğine inanabilirsiniz ama bir gecede 7 saat içinde 19 hata, üzgünüm, buna inanmam.' ifadelerini kullandı.

10 Eylül'de Polonya, Rusya tarafından Ukrayna'daki hedeflere düzenlenen saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin hedef alınmadığını açıklamıştı.

Olayın ardından Polonya, doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini ve 12 Eylül'den itibaren Belarus ile sınırını, Zapad-2025 tatbikatı gerekçesiyle demir yolu geçişleri dahil ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.