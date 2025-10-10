Silivri Belediyesi'nden Dayanışma: Meclis Üyelerinin Eylül Huzur Hakları Gazze'ye Bağışlanacak

Silivri Belediye Meclisi, eylül toplantısında bu ayki huzur haklarının tamamının Gazze'ye bağışlanmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:01
Silivri Belediye Meclisi, eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunda aldığı kararla meclis üyelerinin bu ayki huzur haklarının tamamının Gazze'ye bağışlanmasına karar verdi.

Toplantıda yapılan açıklamalar

Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazze'de sağlanan ateşkesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Balcıoğlu, Gazze'de geleceğe dair umut taşıdıklarını belirterek, işgal sırasında Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığını ve on binlerce yaşlı, kadın, çocuk ve masum insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Balcıoğlu, hâlâ enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yüzlerce, binlerce insan olduğuna dikkat çekti ve Silivri Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimlerle arama kurtarma seviyelerini orta düzeye çıkardıklarını aktardı. Meclis kürsüsünden, devletin ilgili kurumlarına Filistin'e insani yardım ulaştırma ve arama kurtarma faaliyetlerine katılma isteklerini iletmek istediğini söyledi.

Görüşler ve teklif

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, Gazze'de son iki yıldır soykırım yaşandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e verdiği desteğin uluslararası alanda karşılık bulduğunu ifade etti. Yazıcı, "Karınca kararınca bu ayki huzur haklarımızı Filistin'e vermeyi teklif ediyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, dünya gözü önünde Gazze'de bir katliam yaşandığını ve ateşkesin ilan edilmesinin umut verici olduğunu söyledi. Aşkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Celalettin Yazıcı'nın teklifini desteklediğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak da alınan ateşkesi olumlu karşıladıklarını ve iki grup başkanvekilinin teklifine katıldıklarını ifade etti.

Oylama ve karar

Meclis'te yapılan oylama sonucunda, meclis üyelerinin bu ayki huzur haklarının tamamının Gazze'ye bağışlanması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye yetkilileri, kararın ardından Filistin halkına destek amacıyla atılacak adımlar konusunda ilgili kurumlarla iletişime geçileceğini belirtti.

Silivri Belediyesinde, Meclis üyelerinin bu ayki huzur haklarının Gazze'ye bağışlanması kararlaştırıldı.

