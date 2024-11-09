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Silivri'deki Yapı Market Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Silivri'de bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:20
Silivri'deki Yapı Market Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Silivri'de Yangın Paniği

Silivri'deki bir yapı markette yangın çıktığı bildirildi. Varnalı Caddesi üzerinde bulunan yapı marketin yaklaşık 600 metrekare alana kurulu depo kısmında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Acil Servis Ekipleri Olay Yerinde

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının büyümemesi için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor. Yangınla ilgili gelişmeler aktarılamaya devam edecek.

Silivri'de bulunan bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Silivri'de bulunan bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Silivri'de bulunan bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Silivri'de bulunan bir yapı markette çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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