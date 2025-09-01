DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Şimşek: Türkiye 2. Çeyrekte %4,8 Büyüdü — Dezenflasyon ve Üretimde Güçlü Performans

Şimşek: Türkiye ikinci çeyrekte yıllık %4,8 büyüdü; dezenflasyon sürdü, imalat son 12 çeyreğin zirvesinde, OVP 2026-2028 yakında açıklanacak.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:39
Şimşek: Türkiye 2. Çeyrekte %4,8 Büyüdü — Dezenflasyon ve Üretimde Güçlü Performans

Şimşek: Türkiye 2. çeyrekte %4,8 büyüdü, dezenflasyon sürdü

Büyüme verileri ve revizyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık olarak %4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik olarak ise %1,6 büyüdüğünü hatırlattı. Şimşek, TÜİK tarafından paylaşılan verilerle birlikte milli gelir serilerinde 'Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası' çerçevesinde yapılan revizyonlara işaret ederek, veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu revizyonun serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında yıllık büyümenin %3,6 olarak gerçekleştiğini ve milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştığını belirtti.

Dezenflasyon ve uygulanan programın etkisi

Şimşek, 'İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi, uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır.' ifadelerini kullandı ve programın ekonomi üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Sektörel performans: İmalat ve yüksek teknoloji

Bakan, üretim tarafında tarımın zirai dona bağlı daralmasının dışında tüm sektörlerde katma değerin arttığını belirtti. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Ayrıca yüksek teknolojili üretimdeki yıllık %40lık güçlü büyüme nitelik açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Dış talep, cari açık ve büyüme dengesi

Şimşek, tüketim ile yatırımın dengeli seyrinin sürdüğünü vurgulayarak, ihracatın küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte arttığını, fakat öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısının negatif gerçekleştiğini kaydetti. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrek itibarıyla yıllık %1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldığını ifade etti.

Gelecek beklentileri ve Orta Vadeli Program

Önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'mızın (OVP) çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Şimşek, güçlü politika eş güdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefiyle programın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini aktardı.

Uluslararası sınıflama ve hedefler

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik programın nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaşıldığını belirterek, 'Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı.' ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Albanese: Göç Ülkemize Büyük Fayda Sağladı — Victoria'da Neonazi Konuşması Kabul Edilemez
3
Kars'ta 4 Kızıl Tilki Yavrusu Mahalleye İndi: Her Akşam Vatandaşlar Besliyor
4
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
5
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
6
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
7
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu