Şimşek: Türkiye 2. Çeyrekte %4,8 Büyüdü — Dezenflasyon ve Üretimde Güçlü Performans

Şimşek: Türkiye 2. çeyrekte %4,8 büyüdü, dezenflasyon sürdü

Büyüme verileri ve revizyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık olarak %4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik olarak ise %1,6 büyüdüğünü hatırlattı. Şimşek, TÜİK tarafından paylaşılan verilerle birlikte milli gelir serilerinde 'Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası' çerçevesinde yapılan revizyonlara işaret ederek, veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu revizyonun serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek, yılın ilk yarısında yıllık büyümenin %3,6 olarak gerçekleştiğini ve milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1,5 trilyon dolar seviyesine yaklaştığını belirtti.

Dezenflasyon ve uygulanan programın etkisi

Şimşek, 'İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi, uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır.' ifadelerini kullandı ve programın ekonomi üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Sektörel performans: İmalat ve yüksek teknoloji

Bakan, üretim tarafında tarımın zirai dona bağlı daralmasının dışında tüm sektörlerde katma değerin arttığını belirtti. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi. Ayrıca yüksek teknolojili üretimdeki yıllık %40lık güçlü büyüme nitelik açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Dış talep, cari açık ve büyüme dengesi

Şimşek, tüketim ile yatırımın dengeli seyrinin sürdüğünü vurgulayarak, ihracatın küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte arttığını, fakat öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısının negatif gerçekleştiğini kaydetti. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrek itibarıyla yıllık %1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldığını ifade etti.

Gelecek beklentileri ve Orta Vadeli Program

Önümüzdeki dönemde finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'mızın (OVP) çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Şimşek, güçlü politika eş güdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefiyle programın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini aktardı.

Uluslararası sınıflama ve hedefler

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik programın nihai hedefi olan kalıcı refah artışında önemli bir eşiğe yaklaşıldığını belirterek, 'Dünya Bankası sınıflamasına göre 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girme ihtimalimiz arttı.' ifadesini kullandı.