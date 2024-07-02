Sinan Ateş davasında ikinci duruşma başladı!

İlk duruşmada sanıklar, önceki ifadelerinin çoğunu reddetmişti. Tetikçi olarak suçlanan Eray Özyağcı, ilk kez Doğukan Çep'in emriyle hareket ettiğini iddia ederken, azmettirici olarak yargılanan Çep ise Sinan Ateş'in kendisinden para talep ettiğini ve ödenmemesi üzerine saldırı planladığını ileri sürmüştü. Bugün ikinci günde, sanıklar savunmalarını sürdürüyor.

Adalet Arayışı Sürüyor

Davanın ilerleyen sürecinde adalet arayışı devam ederken, mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Ateş cinayeti, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve hukuki süreç yakından takip ediliyor.