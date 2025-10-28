Sındırgı'da Deprem Sonrası Sağanak Çalışmaları Zorlaştırdı

Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, hasar tespiti ve yardım çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 04:57
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 04:57
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası başlayan sağanak, bölgede yürütülen yardım ve tespit çalışmalarının seyrini olumsuz etkiliyor.

Çalışmalar Şiddetli Yağmur Altında Sürüyor

Depremin etkisini Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde de hisseden vatandaşların bulunduğu bölgede, hasar tespiti ve yardım çalışması yürüten ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında güçlük yaşıyor.

Vatandaşlar Sığınak ve Yardımla Korunuyor

Deprem korkusuyla dışarıda kalan vatandaşlar, korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı. Bölgedeki yardım kuruluşları ise burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıtarak destek sağlıyor.

Sağanak, ilçede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

