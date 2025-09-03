DOLAR
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı

Singapur hükümeti, Meta'yı yetkililerin adıyla dolandırıcılık yapan hesaplara karşı adım atması için uyardı; uyulmazsa 1 milyon dolar ceza gündemde.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:20
Singapur hükümeti, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya, hükümet yetkililerinin adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık hesaplarına karşı önlem alması talimatını verdi. Hükümet, talebe uyulmaması durumunda 1 milyon dolara kadar para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Goh Mei Ping'in açıklaması

Strait Times haberine göre, Singapur İçişleri Bakanı Goh Mei Ping, Asya Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Zirvesi'nde yaptığı konuşmada sorunun boyutuna dikkat çekti. Goh, Meta'nın platformlarında yetkililerin adının kullanıldığı dolandırıcılıkların geçen yıla göre büyük artış gösterdiğini ve 2025'in ilk yarısında dolandırıcılık mağdurlarının kaybının 126,5 milyon dolar'ı aştığını belirtti.

Meta'dan yanıt

Strait Times'a konuşan Meta sözcüsü, "Kamuya mal olmuş kişilerin adı kullanılarak yapılan reklamlar yoluyla insanları dolandırmak, politikalarımıza aykırıdır ve tespit ettiğimiz hesapları siliyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca, Meta'nın sahte hesapları tanımlamak için özel sistemleri bulunduğunu ve bunları geliştirmek için yatırım yaptıklarını vurguladı.

Hukuki dayanak

Singapur hükümetinin bu hamlesi, ülkede Şubat 2024'te yürürlüğe giren Çevrim İçi Suçlar Kanunu kapsamında verilen ilk direktif niteliğini taşıyor.

