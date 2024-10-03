Singapur'un Eski Ulaştırma Bakanı Yolsuzluktan Hapis Cezası Aldı

Eski Bakan S. Iswaran Hapis Cezasına Çarptırıldı
Singapur'un eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, yolsuzluk suçlamalarını kabul etmesinin ardından bir yıl hapis cezası aldı. Mahkeme Yargıcı Vincent Hoong, kararını verirken, "Yüksek görevlerdeki kişilerin, maddi menfaatlerin etkisine açık oldukları algısından kaçınmaları beklenir." ifadelerini kullandı.
Yolsuzluk Suçlamaları ve Cezası
Eski bakan, yaklaşık 57.000 dolarlık "hediye" aldığı sebebiyle yolsuzlukla suçlanıyordu. Geçtiğimiz yıl zorunlu izne çıkarılan Iswaran, mahkeme sürecinin ardından hapse mahkûm edildi.
Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Singapur
Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde (CPI) 2022 yılında Singapur, 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak kaydedilmişti.