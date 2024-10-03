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Singapur'un Eski Ulaştırma Bakanı Yolsuzluktan Hapis Cezası Aldı

Eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, yolsuzluk suçlamaları sonucu bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:52
Singapur'un Eski Ulaştırma Bakanı Yolsuzluktan Hapis Cezası Aldı

Eski Bakan S. Iswaran Hapis Cezasına Çarptırıldı

Singapur'un eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, yolsuzluk suçlamalarını kabul etmesinin ardından bir yıl hapis cezası aldı. Mahkeme Yargıcı Vincent Hoong, kararını verirken, "Yüksek görevlerdeki kişilerin, maddi menfaatlerin etkisine açık oldukları algısından kaçınmaları beklenir." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk Suçlamaları ve Cezası

Eski bakan, yaklaşık 57.000 dolarlık "hediye" aldığı sebebiyle yolsuzlukla suçlanıyordu. Geçtiğimiz yıl zorunlu izne çıkarılan Iswaran, mahkeme sürecinin ardından hapse mahkûm edildi.

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Singapur

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde (CPI) 2022 yılında Singapur, 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak kaydedilmişti.

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