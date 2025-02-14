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Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:03
Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta Kaçak Etanol Operasyonu

Sinop'un Gerze ilçesinde, 20 litre etil alkol ele geçirildi. Sinop Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sayesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Gerze ilçesinde yapılan aramada, söz konusu adreste 20 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Kaçak alkol ile mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına...

Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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