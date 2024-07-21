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Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Boyabat'ın Gökçukur köyü mevkisinden Ayancık...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:57
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boyabat'ın Gökçukur köyü mevkisinden Ayancık yönüne giden Kemal Altın'ın (61) kullandığı 34 KG 6191 plakalı otomobil ile aynı yöndeki Samet Akın (64) yönetimindeki KS TR 57 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 34 KG 6191 plakalı otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, 34 KG 6191 plakalı otomobil sürücü Kemal Altın ve eşi Ayşe Altın ile KS TR 57 plakalı otomobilin sürücüsü Türkmenistan uyruklu Samet Akın ve yanındaki Nergiz Akın (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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