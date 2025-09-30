Sinop'ta Trafik Kazası: 2'si Asker 4 Yaralı

Sinop Ada Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi askeri personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:54
Sinop'ta Trafik Kazası: 2'si Asker 4 Yaralı

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'un Ada Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kazada, F.U.'nun kullandığı 57 AAT 104 plakalı otomobil ile E.Ö. idaresindeki 57 JAA 002 resmi plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu

Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, 2'si askeri personel olmak üzere 4 kişi, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine emniyet, sağlık ve itfaiye...

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

