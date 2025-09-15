Sinop'ta Yaralı Kızıl Şahin Sarıkum'a Sevk Edildi

Sinop'ta yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Gerze ilçe merkezindeki bir parkta yaralı bir kuşu fark eden vatandaşlar, durumu Gerze Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler kuşu alarak bakımevine götürdü. Yapılan ilk kontrolde kuşun kanat bölgesinden yaralı olduğu belirlendi.

Kuş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi ve tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

