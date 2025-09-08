Sinop Türkeli'de Fotokapana Yansıyan Ayı ve Domuz

Sinop'un Türkeli'de fotokapana yansıyan ayı ve domuz

Ormanda gece görüntüleri kaydedildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanda yiyecek arayan ayı ve domuz, yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi.

Olay, ilçenin Gaziler köyü sınırlarında gerçekleşti. Köyde yaşayan Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Görüntülerde ayı ve domuzun karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradıkları görülüyor. Kaydedilen anlar, bölgedeki doğal yaşamın canlı örneklerini yansıtıyor.

Emirhan Ünal, köylerindeki yaban hayatını görüntüleyebilmek için belirli bölgelere fotokapan kurduğunu belirterek, görüntülere yansıyan hayvanların köylerindeki doğal yaşamın ne denli zengin olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade etti.