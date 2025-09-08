Sinop Türkeli'de Fotokapana Yansıyan Ayı ve Domuz

Sinop'un Türkeli ilçesinde Emirhan Ünal'ın ormana yerleştirdiği fotokapan, yiyecek arayan ayı ve domuzun görüntülerini kaydetti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:26
Sinop'un Türkeli'de fotokapana yansıyan ayı ve domuz

Ormanda gece görüntüleri kaydedildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde ormanda yiyecek arayan ayı ve domuz, yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi.

Olay, ilçenin Gaziler köyü sınırlarında gerçekleşti. Köyde yaşayan Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Görüntülerde ayı ve domuzun karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradıkları görülüyor. Kaydedilen anlar, bölgedeki doğal yaşamın canlı örneklerini yansıtıyor.

Emirhan Ünal, köylerindeki yaban hayatını görüntüleyebilmek için belirli bölgelere fotokapan kurduğunu belirterek, görüntülere yansıyan hayvanların köylerindeki doğal yaşamın ne denli zengin olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade etti.

