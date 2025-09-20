Sırbistan'da 'Birliğin Gücü' Geçidi: Savunma Gücü Sergilendi

Belgrad'da düzenlenen 'Birliğin Gücü' geçit töreninde 10 binden fazla asker ve yeni savunma sistemleri sergilendi; PULS, Hermes ve Rafale dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:24
Sırbistan 'Birliğin Gücü' adlı geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle savunma kabiliyetini tanıttı

Törenin ayrıntıları

Askeri tarafsızlık tutumuyla bilinen Sırbistan'da, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı önünde düzenlenen "Birliğin Gücü" isimli askeri geçit töreninde ülkenin savunma kapasitesi kamuoyuna tanıtıldı.

Etkinliğe 10 binden fazla asker katılırken, kara, hava ve deniz unsurlarına ait araç ve sistemler geniş çapta sergilendi.

Yeni sistemler ve öne çıkan unsurlar

Ulusal basın, törende ilk kez kamuoyuna sunulan İsrail menşeli PULS çoklu roketatar ile Hermes tipi insansız hava aracının dikkat çektiğini aktardı. Ayrıca Belgrad semalarında Sırbistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları da havalandı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda törenden övgüyle söz ederek, "Bu, barış ve refah isteyen, topraklarını ve geleceğini korumayı bilen Sırbistan'ın hayatta kalması ve zaferidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma iddiası

Öte yandan, daha önce medyada yer alan haberlere göre 2025 başında Sırbistan'ın, İsrail savunma şirketlerinden Elbit Systems ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımına ilişkin 335 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.

Haberde yer alan bilgiler, resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda kamuoyuna sunulmaya devam ediyor.

