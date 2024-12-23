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Sırbistan Dışişleri Bakanı: AB Üyeliği Stratejik Önceliğimiz

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, ülkesinin dış politikadaki önceliğinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:40
Sırbistan Dışişleri Bakanı: AB Üyeliği Stratejik Önceliğimiz

Sırbistan Dış Politikası: AB Üyeliği İlk Sırada

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, ülkesinin dış politikadaki en önemli hedefinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım olduğunu vurguladı. Başkent Belgrad'da düzenlenen 12. Sırbistan Büyükelçiler Konferansı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic ile birlikte, Sırbistan için yurt dışındaki büyükelçiler, başkonsoloslar ve uluslararası örgütlerdeki misyon şefleri de katıldı.

Konferansta Önemli Mesajlar Verildi

Konferansta konuşan Djuric, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ve Sırbistan'ın dış politikadaki hedeflerinin iki gün boyunca detaylı bir şekilde değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca, genç ve yetenekli diplomat adaylarını kadrolarına katmak için yeni bir kampanya başlatacaklarını ifade etti.

Djuric, Kosova meselesine de değinerek, ülkenin pozisyonunu korumak amacıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Toprak Bütünlüğünü Koruma Merkezi' kurulacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hala dış politikalarının stratejik bir önceliği olduğunu belirtti.

Azerbaycan ile Stratejik İşbirliği

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sırbistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, enerji kaynaklarının tedarikine katkıda bulundu ve petrolümüz Avrupa pazarına akmaya devam ediyor. Bu yıl Azerbaycan gazının Sırbistan'a ulaştığını söylemekten gurur duyuyorum. Ülkenizin transit bir rota olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ana Brnabic ise, AB üyeliğinin önceliklerinden biri olduğunu ifade ederek dış politikada birçok fırsatla karşılaştıklarını anlattı.

Başkent Belgrad'da Sırbistan Büyükelçiler Konferansı düzenlendi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko...

Başkent Belgrad'da Sırbistan Büyükelçiler Konferansı düzenlendi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, programda konuştu.

Başkent Belgrad'da Sırbistan Büyükelçiler Konferansı düzenlendi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko...

Başkent Belgrad'da Sırbistan Büyükelçiler Konferansı düzenlendi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, programda konuştu.

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