Şırnak'a 189 Araç Teslimi: 159 Polis, 30 Jandarma

Şırnak'a 189 Hizmet Aracı Teslim Edildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 189 yeni hizmet aracı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle yoğun katılımla teslim edildi.

Teslimat ve dağılım

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımı için alınan 9 bin 200 araçtan 189'u Şırnak'a gönderildi. Törende Vali Birol Ekici, dağılım bilgilerini paylaştı.

Vali Ekici, bu araçlardan 159'unun Şırnak polisine, 30'unun jandarmaya verildiğini belirtti.

Vali Birol Ekici'nin açıklamaları

Vali Ekici törende şu ifadeleri kullandı: "Bu araçlar, bugüne kadar Şırnak’ın huzuru ve güveni için aynı anda hizmete alınan en yüksek sayıdaki araçtır. İl Özel İdaremize ve İl Genel Meclisi üyelerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizde tüm okullar ve yerleşim yerlerimiz kamerayla donatılmış durumda. Köylerimize dahi talep eden muhtarlarımız aracılığıyla kamera kuruyoruz. Vatandaşlarımızdan büyük destek alıyoruz. Geçen ay 40 bin hemşehrimiz 112’yi arayarak şüpheli durumları bize bildirdi. 7 gün 24 saat çalışarak tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan değerlendirme

Belediye Başkanı Mehmet Yarka törende konuşarak, törenin kendisi için bugüne kadar katıldığı "en kalabalık araç teslim töreni" olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bu araçlar sadece birer taşıt değil bu şehre duyulan güvenin, huzura verilen değerin ve devletimizin Şırnak’a gösterdiği özel ilginin somut bir göstergesidir. Şırnak, acılarıyla ve yeniden ayağa kalkma gücüyle Türkiye’nin hafızasında önemli bir yere sahip bir şehirdir. Belediye olarak emniyet teşkilatımızla sokak düzeninden aydınlatmaya, kamera sistemlerinden ortak sosyal projelere kadar yakın bir koordinasyon içindeyiz. Bugün teslim edilen 159 araç, sahadaki etkinliği artıracak ve vatandaşlarımızın kendisini daha güvende hissetmesini sağlayacaktır. Bu katkı, doğrudan Şırnak halkının huzuruna yapılmış değerli bir yatırımdır."

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak: Operasyonel güç artacak

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, araçların teşkilatın çalışma kapasitesine ciddi katkı sağlayacağını belirterek şöyle dedi: "Temel hedefimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve suçla mücadelede kararlı duruşumuzu sürdürmektir. Bugün teslim aldığımız yeni araçlar, operasyonel kabiliyetimizi güçlendirecek, personelimizin sahadaki çalışmalarına önemli destek sağlayacaktır".

Törene katılanlar

Konuşmaların ardından araçlar güvenlik birimlerine teslim edildi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutan Vekili Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

