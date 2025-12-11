DOLAR
Şırnak Beytüşşebap'ta Kapanan Yolu Açan Ekipler Ölümden Döndü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kapanan yolu açmak isteyen ekipler, dağdan kopan kayaların yola düşmesiyle ölümden döndü; yol yaklaşık 2 saatte tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:03
Taşarası köyü Komato bölgesinde tehlikeli anlar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde, günlerdir süren aşırı yağışlar nedeniyle dev kayaların yola düştüğü ve yolun iki yönlü trafiğe kapandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde bölgeye giden İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emin Keçebaş, karayolları ve Özel İdare ekipleri ile basın mensupları, kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.

Çalışma sürerken bir anda dağdan kopan kaya parçaları yola savruldu; kayaların düşmesi saniye saniye kameralara yansıdı ve bölgede bulunanlar ölümden döndü.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

