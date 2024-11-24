Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri ve çevresindeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Yalgettekin’in, en son Cizre ilçesindeki Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğü bilgisi üzerine, 20 Kasım’da acil ekipler tarafından nehirde başlatılan arama faaliyetleri sürmekte.

Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılmaktadır.

Yalgettekin’in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte kaybolan gencin babası Mehmet Şirin Yalgettekin ve yakınlarını ziyaret etti. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’ten arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşlek, devletin tüm birimlerinin ve imkanlarının kayıp gencin bulunması için seferber olduğunu vurgulayarak, "Nehir ve çevresi titizlikle aranmakta. Kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık, ağaçlık alanlar ile su altı ve üstü ile havadan arama faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.