DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.364.030,07 0,24%

Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:12
Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri ve çevresindeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Yalgettekin’in, en son Cizre ilçesindeki Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğü bilgisi üzerine, 20 Kasım’da acil ekipler tarafından nehirde başlatılan arama faaliyetleri sürmekte.

Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılmaktadır.

Yalgettekin’in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte kaybolan gencin babası Mehmet Şirin Yalgettekin ve yakınlarını ziyaret etti. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’ten arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İşlek, devletin tüm birimlerinin ve imkanlarının kayıp gencin bulunması için seferber olduğunu vurgulayarak, "Nehir ve çevresi titizlikle aranmakta. Kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık, ağaçlık alanlar ile su altı ve üstü ile havadan arama faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları...

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları...

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Elektrik Çarpması: 26 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
2
Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi: İktidar Vizyonu ve Yeni Genel Başkan
3
Ordu'da Kuyumcu Dükkanına Tabancalı Saldırı
4
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu'na Katılacak
5
Bolu Dağı'nda D-100 Kara Yolu Kar Sebebiyle Ulaşıma Kapandı
6
Özgür Özel: Yeni Anayasa ile Türkiye'yi Güçlü Bir Ülke Yapma Vizyonu
7
İsrail, Lübnan'da Uluslararası Yasadışı Fosfor Bombası Kullanıyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı