Şırnak'ta Devrilen Kamyon Alev Aldı: Sürücü Öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ve alev alan kamyonda sürücü Abdulcelil Öklü yaşamını yitirdi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:51
Şırnak'ta Devrilen Kamyon Alev Aldı: Sürücü Öldü

Şırnak'ta Devrilen Kamyon Alev Aldı: Sürücü Öldü

Cizre'de gece saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücü: Abdulcelil Öklü
Plaka: 33 ABS 401

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Abdulcelil Öklü idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak devrildi ve alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

