Şırnak'ta Devrilen Kamyon Alev Aldı: Sürücü Öldü
Cizre'de gece saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilmesi sonucu alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücü: Abdulcelil Öklü
Plaka: 33 ABS 401
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. Abdulcelil Öklü idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak devrildi ve alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.