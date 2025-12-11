Şırnak'ta Kar Esareti: Lisetayrı Köyü Yolunda Kapalı Yollar Açılıyor

Şırnak'ta etkili olan kış şartları nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapanırken, ekipler kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için yoğun mesai yürütüyor.

Yüksek Kesimlerde Zorlu Mücadele

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan 3 bin rakımlı Lisetayrı köyünde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor. Bu zorlu koşullarda ekipler, kapanan köy yollarını açmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, yüksek kesimlerde nöbetleşe çalışma düzeni uygulayarak yolları temizliyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber oluyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, kapalı yolların açılmasını sağlayacak iş makineleri ve personelle günlerdir sahada görev yapıyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya ve ekiplerin uyarılarına uymaya davet ediyor.

