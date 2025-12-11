DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,92 -0,2%
ALTIN
5.776,65 0,31%
BITCOIN
3.843.106,75 2,37%

Şırnak'ta Kar Esareti: Lisetayrı Köyü Yolunda Kapalı Yollar Açılıyor

Şırnak'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği 3 bin rakımlı Lisetayrı köyü yolunu açmak için İlçe Özel İdare ekipleri günlerdir mesai yapıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:37
Şırnak'ta Kar Esareti: Lisetayrı Köyü Yolunda Kapalı Yollar Açılıyor

Şırnak'ta Kar Esareti: Lisetayrı Köyü Yolunda Kapalı Yollar Açılıyor

Şırnak'ta etkili olan kış şartları nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapanırken, ekipler kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için yoğun mesai yürütüyor.

Yüksek Kesimlerde Zorlu Mücadele

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan 3 bin rakımlı Lisetayrı köyünde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor. Bu zorlu koşullarda ekipler, kapanan köy yollarını açmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe Özel İdare ekipleri, yüksek kesimlerde nöbetleşe çalışma düzeni uygulayarak yolları temizliyor ve bölge halkının ulaşımının sağlanması için seferber oluyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, kapalı yolların açılmasını sağlayacak iş makineleri ve personelle günlerdir sahada görev yapıyor. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya ve ekiplerin uyarılarına uymaya davet ediyor.

Şırnak'ta kar esareti: Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor

Şırnak'ta kar esareti: Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında
4
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
5
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
6
Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku
7
Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in "Bir Dem Hayat"ı sinemaya uyarlanıyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027