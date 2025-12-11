Şırnak'ta Karla Mücadele: Lisetayrı Yolları Açılıyor

Beytüşşebap ilçesinde ekipler yoğun karla mücadeleye devam ediyor

Şırnak'ta kış sert geçerken bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Ulaşımın sağlanması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beytüşşebap ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Lisetayrı köyünde kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Karın derinliği yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak amacıyla bölgeye seferber olmuş durumda. Ekipler, yüksek kesimlerde nöbetleşe kar mesaisi yaparak yolların ulaşıma açılmasını sağlıyor.

Çalışmalar, hava koşullarına göre sürdürülüyor; ekipler yolları güvenli hale getirene kadar görev başında kalacaklarını bildiriyor.

ŞIRNAK’TA KIŞ SERT GEÇİYOR. KAR KALINLIĞI BAZI BÖLGELERDE 1 METREYİ GEÇİYOR. EKİPLER YOLLARI AÇMAK İÇİN SEFERBER OLUYOR.