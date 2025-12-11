DOLAR
Şırnak'ta Karla Mücadele: Lisetayrı Yolları Açılıyor

Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle Beytüşşebap'a bağlı 3 bin rakımlı Lisetayrı köyünde kapanan yolları açma çalışmaları, İlçe Özel İdare ekiplerinin nöbetleşe mesaisiyle sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:48
Beytüşşebap ilçesinde ekipler yoğun karla mücadeleye devam ediyor

Şırnak'ta kış sert geçerken bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Ulaşımın sağlanması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beytüşşebap ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Lisetayrı köyünde kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Karın derinliği yer yer ulaşımı güçleştiriyor.

İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak amacıyla bölgeye seferber olmuş durumda. Ekipler, yüksek kesimlerde nöbetleşe kar mesaisi yaparak yolların ulaşıma açılmasını sağlıyor.

Çalışmalar, hava koşullarına göre sürdürülüyor; ekipler yolları güvenli hale getirene kadar görev başında kalacaklarını bildiriyor.

