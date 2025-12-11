Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Şırnak Valiliği öncülüğünde, Şırnak Belediyesi yürütücülüğünde ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilen Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi projesi için sözleşme resmi olarak imzalandı.

Proje ortakları ve bütçe

Toplam 21 milyon 780 bin lira bütçeye sahip projede Şırnak Üniversitesi de ortak olarak yer alıyor. Yetkililer, projenin gerçekleşmesinde destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür etti.

Hedefler ve beklenen etkiler

Proje, Şırnak'ın kültürel mirasını öne çıkarmayı, yöresel lezzetleri markalaştırmayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Coğrafi işaretli lezzetlerin markalaştırılması, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin yeniden canlandırılması ve ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunulması planlanıyor.

Millet Bahçesi içerisinde sürdürülen çalışmalarla birlikte, projenin kentte sosyal yaşamı güçlendireceği ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yetkililer, Şırnak'a değer katan bu hizmetler nedeniyle Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve ekibine teşekkür etti.

