DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Şırnak'ta 21 milyon 780 bin lira bütçeli Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi projesinin sözleşmesi imzalandı; Valilik, Belediye, DİKA ve Şırnak Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:13
Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Şırnak Valiliği öncülüğünde, Şırnak Belediyesi yürütücülüğünde ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilen Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi projesi için sözleşme resmi olarak imzalandı.

Proje ortakları ve bütçe

Toplam 21 milyon 780 bin lira bütçeye sahip projede Şırnak Üniversitesi de ortak olarak yer alıyor. Yetkililer, projenin gerçekleşmesinde destek sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür etti.

Hedefler ve beklenen etkiler

Proje, Şırnak'ın kültürel mirasını öne çıkarmayı, yöresel lezzetleri markalaştırmayı ve turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Coğrafi işaretli lezzetlerin markalaştırılması, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin yeniden canlandırılması ve ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunulması planlanıyor.

Millet Bahçesi içerisinde sürdürülen çalışmalarla birlikte, projenin kentte sosyal yaşamı güçlendireceği ve ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yetkililer, Şırnak'a değer katan bu hizmetler nedeniyle Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve ekibine teşekkür etti.

ŞIRNAK’IN KÜLTÜREL MİRASINI ÖNE ÇIKARACAK, YÖRESEL LEZZETLERİ MARKALAŞTIRACAK VE TURİZM...

ŞIRNAK’IN KÜLTÜREL MİRASINI ÖNE ÇIKARACAK, YÖRESEL LEZZETLERİ MARKALAŞTIRACAK VE TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRACAK NUH’UN AMBARI GASTRONOMİ MERKEZİ İÇİN 21,7 MİLYON TL’LİK PROJE RESMEN BAŞLATILDI.

ŞIRNAK’IN KÜLTÜREL MİRASINI ÖNE ÇIKARACAK, YÖRESEL LEZZETLERİ MARKALAŞTIRACAK VE TURİZM...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?