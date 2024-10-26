Şırnak'tan Gelen Şehit ve Gazi Aileleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ilinden gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla; başlatılan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" çerçevesinde, Şırnaklı aileleri Bakanlıkta misafir ettiklerini duyurdu.

Proje Kapsamında Önemli Katılımlar

Bu projede, şehit ve gazi aileleri arasında dayanışma oluşturarak, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel değerlerle tanıştırıldığını bildirdi. Yerlikaya'nın ifadelerine göre;

"İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya" gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik.

Yerlikaya, bu projelerin anlam ve önemine vurgu yaparak, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.