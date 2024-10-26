DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.302.036,3 -0,27%

Şırnak'tan Gelen Şehit ve Gazi Aileleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi ailelerini Bakanlıkta ağırladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:21
Şırnak'tan Gelen Şehit ve Gazi Aileleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Buluştu

Şırnak'tan Gelen Şehit ve Gazi Aileleri İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ilinden gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla; başlatılan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" çerçevesinde, Şırnaklı aileleri Bakanlıkta misafir ettiklerini duyurdu.

Proje Kapsamında Önemli Katılımlar

Bu projede, şehit ve gazi aileleri arasında dayanışma oluşturarak, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel değerlerle tanıştırıldığını bildirdi. Yerlikaya'nın ifadelerine göre;

"İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya" gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik.

Yerlikaya, bu projelerin anlam ve önemine vurgu yaparak, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi....

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 26 Ekim 2024
2
Lula'nın Sağlık Sorunları Nedeniyle COP16 Zirvesi'ne Katılamayacak
3
Kırklareli'nde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar
5
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı
6
Lübnan'dan Türkiye'ye Dönen Türk Vatandaşları Uçuşla İstanbul'a İndi
7
Antalya'da Bisikletli Çocuğun Hayatını Kaybettiği Kaza

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu