Sisi'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı Tebriği

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Bayram Tebriği

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA aracılığıyla yayımlanan haberde, Sisi'nin Erdoğan’a yönelik tebrik mesajı iletildiği belirtildi.

Kahire'deki Resepsiyon

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna; Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve Mısır Dışişleri Bakanı'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid katıldı.

İşbirliği Mesajı

Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yapılan konuşmada, Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.