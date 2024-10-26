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Sisi ve Macron, Orta Doğu'daki Çatışmaların Durdurulması Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Sisi ve Macron, Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:45
Sisi ve Macron, Orta Doğu'daki Çatışmaların Durdurulması Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Sisi ile Macron'dan Orta Doğu'ya Dair Önemli Mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'yu tehdit eden bölgesel savaş riskinin önlenmesi gerektiği üzerinde durdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Macron, İsrail'in İran'a düzenlediği başta olmak üzere son gelişmeleri değerlendirmek için Sisi'yi telefonla aradı.

Önemli Görüşmeler ve Çatışmaların Durdurulması

İki lider, Orta Doğu'daki gerginliğin artışını ve bu durumun bölgesel çatışmalara yol açabileceğini belirterek, itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çalışmaları

Macron ile Sisi, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve insani yardım girişimlerinin artırılması için yürütülen çabaları da ele aldı.

İsrail'in İran'a Saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirilen füze saldırılarına misilleme olarak İran'ın askeri noktalarına saldırdığını duyurdu. İran ise, Tahran ve çevresindeki bazı askeri hedeflerin hasar gördüğünü ancak hava savunma sistemlerinin büyük oranda başarılı olduğunu belirtti.

İsrail, bu saldırının başarılı geçtiğini açıkladı. İran ordusu ise yapılan saldırılarda iki askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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