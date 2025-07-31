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Şişli'de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

Şişli'de ambulansa yol vermediği için para cezası uygulanan sürücünün kimliği belirlendi ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:56
Şişli'de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

Şişli'de, ambulansa yol vermediği tespit edilen bir hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası kesildi. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekiplerin D-100 kara yolunda yaptığı denetimle ortaya çıktı.

Ambulansa yol vermeyen sürücünün anları sosyal medya üzerinde paylaşılınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü duruma müdahale etti. Ekiplerin detaylı çalışmaları sonucunda, sürücünün kimliği tespit edildi ve A.D. isimli kişi gözaltına alındı.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça kamyon ve çekici sürücüleri dışındaki sürücülerin gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek", "Geçiş üstünlüğü olan araçlara kolay ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamak" ve "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca sürmek" suçlarından para cezası uygulandı.

Şişli'de, ambulansa yol vermediği belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası...

Şişli'de, ambulansa yol vermediği belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

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