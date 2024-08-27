Şişli'de İETT Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şişli'de Feci Kaza!
Şişli'de meydana gelen bir trafik kazasında, İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Olay, Barbaros Bulvarı üzerinde, Beşiktaş istikametinde gerçekleşti.
Kazanın Ayrıntıları
34 HO 2389 plakalı İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen 34 DOD 200 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu üzücü olay sonucunda otomobilde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların Durumu
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Trafigin Etkileri
Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine intikal eden trafik polisleri, kazanın meydana geldiği alanda önlem alarak trafiği yönlendirdi.
Şişli’de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şişli’de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şişli’de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.