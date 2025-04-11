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Sivas Geminbeli Geçidi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Sivas'taki Geminbeli Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, ulaşımı zorlaştırıyor. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:34
Sivas Geminbeli Geçidi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Sivas Geminbeli Geçidi'nde Kar Yağışı Devam Ediyor

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında yer alan Geminbeli Geçidi'nde kar etkisini gösteriyor. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 10 rakımlı bu geçitte, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ulaşım İçin Karayolları Ekipleri Seferber Oldu

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgedeki ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Zaman zaman yolda kalan büyük araçlara ve tırlara müdahale eden ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde yol alabilmesi için gerekli önlemleri alıyor.

Geçidin durumu ve olası gelişmeler hakkında güncel bilgi almak isteyen sürücülerin, yol durumunu kontrol etmeleri ve dikkatli seyahat etmeleri öneriliyor.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oldu.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oldu.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oldu.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oldu.

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