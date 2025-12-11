DOLAR
Sivas'ta 14 Operasyonda 83 Kaçak Göçmen Yakalandı, 18 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta 17 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 14 operasyonda 83 yabancı uyruklu şahıs ile naklini sağlayan 18 kişi yakalandı; 18 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:30
Operasyon ve sonuçları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan 14 ayrı operasyonda yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 83 yabancı uyruklu şahıs ile düzensiz göçmenlerin naklini sağlayan 18 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, göçmenlerin naklini sağlayan 18 Türk vatandaşı ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ülkemizdeki göçmen kaçakçılığı faaliyetinin engellenmesi adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

