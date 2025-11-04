Sivas'ta Garajda Otomobil İçinde Ölü Bulundu

Sivas'ta garajda otomobil içinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Sivas'ta yaşayan Mustafa Koç (76), apartmanın garajında otomobilin içinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenidoğan Mahallesi 22. Sokak'ta meydana geldi. Eşi F.K., eşinden haber alamayınca apartmanın garajına indi ve Koç'u otomobilin içinde hareketsiz yatarken buldu.

F.K. durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu Mustafa Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi, işlemler için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morgu'na kaldırıldı.

