Sivas'ta İki Kardeşi Bıçaklayarak Öldürme Davasında Yargılama Sürüyor

Duruşmada savunma ve delil tartışmaları

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin S. (34) SEGBİS aracılığıyla katıldı. Öldürülen Melisa (16) ve Umutcan Şimşek (22) ile yakınları, avukatlar ve tanıklar salondaydı.

Sanık savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek tuzağa düşürüldüğünü ileri sürdü. Bunun yanı sıra maktullerin yaşadığı apartmana girmediğini, evlerinden bir şey çalmadığını, bıçak taşımadığını ve cinayette kullanılan bıçağın kendisine ait olmadığını söyledi. Ayrıca maktullerin babasının kendisini dolandırdığı iddiasını tekrar etti ve geçmişte televizyonda yer aldıkları tarihte yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Mahkeme heyeti, binaya giren gözlük ve maskeli kişi ile market ve cami şadırvanındaki görüntüleri izlettirerek sanığa bunların kendisi olup olmadığını sordu. Binaya gireni tanımadığını söyleyen sanık, market ve şadırvandaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Sanık, şadırvanda kıyafet değiştirip çöp kenarına bıraktığını ve kıyafetlerin kendisine tuzak kuran kişiler tarafından alınmış olabileceğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının 'sana kimler tuzak kurmuş olabilir' sorusuna sanık, öldürülen kardeşlerin 2020 yılında kayıp başvurusu yapılan babası Uğur Şimşek'in kendisini dolandırdığı iddiasını işaret ederek yanıt verdi.

Sanığa, elleri plastik kelepçeyle bağlanmış maktullerin kelepçelerinde kendisine ait DNA örnekleri bulunduğu hatırlatıldığında, olaydan iki hafta önce evine gelen kişilerin kendisini polis olarak tanıtarak DNA örneği aldığını ve bunun da bir tuzak olabileceğini iddia etti.

Öldürülen çocuklarının fotoğraflı tişörtüyle duruşmaya gelen anne Ayşegül Şimşek, sanığın da çocuk sahibi olduğunu belirterek 'Ben kısasa kısas istiyorum, adalet istiyorum.' dedi. Bu sırada salondakiler duygulandı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın tüm suçlamalardan takdir hakkı kullanılmadan cezalandırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan sanık suçsuz olduğunu belirterek adli kontrol şartıyla salıverilmesini veya ev hapsine çıkarılmasını istedi. Tedavi gördüğü akıl ve ruh sağlığı hastanesinden kendi isteğiyle duruşmaya katıldığını belirten sanık, tahliye talebi reddedilirse tam teşekküllü bir hastanede tedavi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Olayın detayları

Olay, 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede meydana geldi. Anne Ayşegül Şimşek evine geldiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede, iki kardeşin ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığı ve boğazlarına aldıkları bıçak darbeleriyle hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında Temmuz 2020'de kayıp başvurusunda bulunduğu biliniyor. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve istihbarat ekipleri, farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayın faili olduğu belirtilen sanığın cinayette kullandığı bıçak, pala, maske ve diğer ekipmanları çeşitli çöp konteynerlerine attığını tespit etti.

Ankara'ya kaçtığı belirlenen Hüseyin S., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışmayla yakalanıp Sivas'a getirildi ve tutuklandı.

Davanın iddianamesinde, sanık hakkında maktullere yönelik 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.