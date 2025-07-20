Sivas'ta Yolcu Otobüsü Dağ Yamaçlarına Çarptı: 3 Ölü, 24 Yaralı

Sivas'ta Otobüs Kazası: 3 Ölü, 24 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde dağın yamacına çarpan yolcu otobüsü, faciaya yol açtı. 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde kaza yaptı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, kaza sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı.

Olay yerine müdahale eden ekipler

Kaza ile ilgili ihbar üzerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulans helikopter ve kara ambulansları ile kentteki hastanelere taşındı.

Otobüs kazası ile ilgili detaylar ve sürücünün durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.