Sivas'taki Depremler ve AFAD'dan Açıklamalar

Sivas'taki Depremlerin Değerlendirilmesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Sivas’ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Tatar, depremlerin Malatya'da dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili olmadığını ifade etti.

Farklı Fay Hattı Üzerinde Oluştu

Tatar, Sivas il merkezinden aktif bir fay hattının geçmediğine vurgu yaparak, "Güneyinde Orta Anadolu Fay Zonu'na ait Deliler Fayı mevcut. Bugün meydana gelen depremler bu aktif fay segmenti üzerinde oluştu" dedi.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Tatar, Türkiye’nin çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirterek, "Bütün bu fay segmentlerinin uzunluğu 14.500 kilometreyi buluyor. Bu da her bölgede deprem üretme potansiyeli taşıyan fayların olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

Ayvalı Fay’ındaki Aktivite

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Ayvalı Fayı üzerinde son bir ay içinde depremlerin olduğunu anımsatan Tatar, bu tür faylar üzerinde depremlerin olağan olduğunu söyledi. Sivas’ın yapısal olarak diğer şehirlerle karşılaştırıldığında iyi olduğunu aktaran Tatar, ancak dönüşüm gerektiren alanlar bulunduğunu vurguladı.

Son olarak, deprem farkındalığının artırılması gerektiğini dile getiren Tatar, vatandaşların afete hazırlık konusunda bilinçlenmeleri ve bireysel olarak gereken önlemleri almaları gerektiğini sözlerine ekledi.