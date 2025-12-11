DOLAR
Soğuk Havalar Telefon Bataryalarının Ömrünü Kısaltıyor: Yiğit Aytekin Uyarıyor

Eskişehirli teknisyen Yiğit Aytekin, soğuk havaların telefon bataryalarının kapasite ve ömrünü azalttığını, kullanıcıların bilinçli kullanım yapması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:23
Eskişehir'de uzun yıllardır telefon tamiri ve satışı yapan Yiğit Aytekin, kış aylarında batarya şikayetlerinin arttığını belirtti. Soğuk havaların sadece insanları değil, cep telefonlarının performansını ve batarya ömrünü de etkilediğini vurguladı.

Soğuk hava, telefonlara çeşitli zararlar verebilir

"Kış ayları yaklaştı ve soğuklar bastırmaya başladı. Soğuk hava, telefonlara çeşitli zararlar verebilir. Bataryalar ve telefonun içinde bulunan entegreler, belirli sıcaklık aralıklarında çalışabilir. Belli bir sıcaklığın ne üstünde ne de altında sağlıklı bir şekilde çalışamazlar. Aynı zamanda, bataryalar soğukta kapasite düşüklüğü yaşar. Bu durum her türlü batarya için geçerlidir; araç aküsü, elektrikli araç bataryası ve telefon bataryaları da buna dahildir. Soğuklarda telefonların şarjı daha az gidebilir. Bundan dolayı, telefonların şarj süresini uzatmak isteyen kullanıcıların cihazlarını biraz daha soğuktan koruması gerekebilir. Cihazlar aynı zamanda soğukta biraz daha yavaş çalışabilir, çünkü entegreler hem ısındıkça hem de soğudukça bazı fonksiyonları yerine getirmeyebilir. Isı ve sıcaklık farkları cihazlara zarar verebilir" dedi.

Kullanıcının cihazı koruması, bilinçli kullanmasına bağlıdır

"Kış aylarında müşterilerimiz genellikle bize telefonlarının şarjının az gittiği şikâyetiyle geliyor. Bu durum, bataryanın kendi kapasitesi ve ömrüyle de alakalıdır. Örneğin, ömrü azalmış bir batarya, kış aylarında çok daha hızlı tükenmeye başlar. Bu sebeple kullanıcılar, genellikle yeni batarya taktırarak kapasiteyi artırıyorlar. Vatandaşlar kılıf kullanarak bu duruma engel olamazlar. Kılıf sadece telefonu darbelere karşı korur, soğuğa karşı herhangi bir koruma sağlayamaz. Kullanıcının cihazı koruması, bilinçli kullanmasına bağlıdır. Cihazı soğukta bekletmemesi ve metal yüzeylere koymaması gibi yöntemlerle telefonunu koruyabilir" şeklinde konuştu.

Özetle: Soğuk havalarda batarya kapasitesi düşer; kullanıcıların cihazlarını soğuktan koruması ve gerektiğinde batarya değişimi yaptırması öneriliyor.

